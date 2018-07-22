Сирия: ФАН публикует видео эвакуации мирных жителей Идлиба

Дамаск, 22 июля. Автобусы, осуществляющие перевозку жителей сирийских городов Кефрайя и Аль-Фуа, завершили эвакуацию, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

Как стало известно, 13 человек, вывезенных в Алеппо, были сразу же переведены в больницы для лечения. Представители Сирийского Красного полумесяца активно содействовали процедуре.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Напомним, что накануне в провинцию Идлиб прибыла первая партия, состоящая из 60 автобусов, для перевозки людей в безопасное место. Часть транспорта прошла через перевал Эс-Сувагия, другая — по пересечению Аль-Ис.

В соответствии с соглашением, достигнутым между командованием Сирийской арабской армии (САА) и незаконными вооруженными группировками, мирное жители осажденных в провинции Идлиб населенных пунктов будут эвакуированы в районы, находящиеся под контролем сирийской правительственной армии.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, соглашение с боевиками выгодно сирийскому правительству, так как оно полностью лишает радикальные группировки, находящиеся в Идлибе, инструмента шантажа.

Отметим, что на въезде в Аль-Фуа и Кефрайю все автобусы тщательно осматривались боевиками группировки «Тахрир аш-Шам».

В общей сложности в Идлиб было направлено 120 автобусов.

В районах городов Аль-Фуа и Кефрайа до сих пор продолжаются боестолкновения между террористами «Тахрир аш-Шам» и местными проправительственными отрядами ополчения. Эти населенные пункты находятся в осаде с 2015 года. После эвакуации мирных жителей оба города перешли под контроль боевиков.

Ожидается, что вынужденные переселенцы будут направлены в центр временного проживания в Джибрине. Накануне туда прибыла четвертая колонна автобусов.