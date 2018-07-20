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Постпредство РФ в ООН присоединилось к флешмобу в поддержку Бутиной
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    Постпредство РФ в ООН присоединилось к флешмобу в поддержку Бутиной

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    Постпредство РФ в ООН присоединилось к флешмобу в поддержку Бутиной

    Нью-Йорк, 20 июля. Исполняющий обязанности постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский присоединился к флешмобу министерства иностранных дел РФ в социальных сетях в поддержку задержанной в США Марии Бутиной.

    Об этом он написал в Twitter. По словам Полянского, еще один гражданин России задержан властями Соединенных Штатов Америки без причины. Он потребовал немедленного освобождения россиянки и добавил тег #FreeMariaButina.

    Напомним, ранее МИД РФ заявил о запуске флешмоба в поддержку Марии Бутиной. Бутина была задержана в США за якобы имевший место шпионаж. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США.

    Постпредство РФ в ООН присоединилось к флешмобу в поддержку Бутиной

    Автор: Алия Садыкова
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