Банк России отозвал лицензию у «Тагилбанка»

Москва, 20 июля. Центробанк России отозвал в пятницу лицензию на осуществление банковской деятельности у «Тагилбанка». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что акционерное общество «Тагилбанк» лишилось лицензии 20 июля. Регулятор сообщил, что банк долго являлся убыточным из-за низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Лицензия бала отозвана по причине нарушений законов о банковской деятельности и нормативов ЦБ.

Финансовое учреждение является участником системы страхования вкладов. Это означает, что все вклады до 1,4 миллиона рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов и будут выплачены клиентам. Согласно РИА Рейтинг, по величине активов банк на 1 апреля 2018 года занимал 421 место в банковской системе РФ.