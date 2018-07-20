Восемь человек погибли при крушении лодки на озере в Миссури

Миссури, 20 июля. Не менее восьми человек стали жертвами крушения охотничьей лодки на озере Тейбл-рок, что в американском штате Миссури.

Как сообщает «Вечерняя Москва», всего же на борту злополучного судна, по предварительным данным находились более 30 человек, в том числе – и несколько несовершеннолетних.

По данным местных властей, причиной трагедии могли стать неблагоприятные погодные условия – в районе Тейбл-рок дул сильный ветер, с порывами до 28 метров в секунду, что могло вызвать шторм на озере.

В настоящий момент к месту происшествия прибыли экстренные службы, в том числе водолазы. Обстоятельства крушения лодки выясняются, начаты следственные действия.