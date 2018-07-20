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Восемь человек погибли при крушении лодки на озере в Миссури
Общество
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    Восемь человек погибли при крушении лодки на озере в Миссури

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    Восемь человек погибли при крушении лодки на озере в Миссури

    Миссури, 20 июля. Не менее восьми человек стали жертвами крушения охотничьей лодки на озере Тейбл-рок, что в американском штате Миссури.

    Как сообщает «Вечерняя Москва», всего же на борту злополучного судна, по предварительным данным находились более 30 человек, в том числе – и несколько несовершеннолетних.

    По данным местных властей, причиной трагедии могли стать неблагоприятные погодные условия – в районе Тейбл-рок дул сильный ветер, с порывами до 28 метров в секунду, что могло вызвать шторм на озере. 

    В настоящий момент к месту происшествия прибыли экстренные службы, в том числе водолазы. Обстоятельства крушения лодки выясняются, начаты следственные действия.

    Автор: Константин Терехов
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