Москва, 20 июля. Принятый на этой неделе закон «О национальном характере Государства Израиль» может расколоть страну, считают арабские депутаты Кнессета. По их мнению, документ, изначально направленный на решение проблемы нелегальной миграции, является расистским и унижает все арабское население страны.

Новый закон был принят Кнессетом в ночь на четверг. Он закрепляет за Израилем статус еврейского государства, за Иерусалимом — статус столицы, утверждает иврит как государственный язык и подтверждает право евреев на репатриацию. Принятие закона сопровождалось спорами, а депутаты арабского списка публично разорвали бумаги и покинули зал заседаний.

По словам члена правящей партии Израиля Ариэля Бульштейна, закон поможет разрешить проблему нелегальной миграции и даст юридическую основу для депортации инфильтрантов из Африки, передает газета «Известия». Бульштейн отметил, что около 75% населения страны поддержали инициативу. При этом все права арабского населения будут сохранены в полном объеме, утверждает политик.

Однако арабские депутаты Кнессета с такими доводами не согласны. По мнению одного из них, Талаба абу Арара, «расистский закон унижает все арабское население страны». Абу Арар считает, что такой мерой власти Израиля лишают арабский язык государственного статуса и делают его языком бытового общения, а также признают, что арабам якобы не место в стране.

«Документ внесет огромный раскол в израильское общество. Я родился в этой стране, но я араб и я против таких законов. Так же, как и все арабские члены Кнессета. Сегодня воистину черный день для израильской демократии», — пояснил депутат.

Напомним, ранее международные споры и протесты в Палестине вызвало решение США перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Таким шагом Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля. Ранее, как сообщало URA.RU, выяснилось, что за строительство посольства в Иерусалиме США придется заплатить почти в 100 раз больше, чем предполагалось.