Помпео рассказал об успехах Трампа на саммите с Путиным
Нью-Йорк, 20 июля. Американскому президенту Дональду Трампу на саммите США и России удалось достичь одной из поставленных целей — найти путь для конструктивного диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом рассказал госсекретарь Майк Помпео. Как передает Fox News, министр иностранных дел уточнил, что Путин и Трамп нашли путь для диалога по основным направлениям политики. Помпео уточнил, что Трамп нашел способ, который позволит политикам «вести позитивный и конструктивный диалог по важным темам».
Госсекретарь подчеркнул, что Трампа беспокоят вопросы, в которых интересы США и РФ расходятся. Помпео добавил, что Путин и Трамп достигли договоренности более тесного сотрудничества в борьбе с терроризмом.
Напомним, саммит РФ и США прошел 16 июля в Хельсинки.