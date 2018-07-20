Помпео рассказал об успехах Трампа на саммите с Путиным

Нью-Йорк, 20 июля. Американскому президенту Дональду Трампу на саммите США и России удалось достичь одной из поставленных целей — найти путь для конструктивного диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом рассказал госсекретарь Майк Помпео. Как передает Fox News, министр иностранных дел уточнил, что Путин и Трамп нашли путь для диалога по основным направлениям политики. Помпео уточнил, что Трамп нашел способ, который позволит политикам «вести позитивный и конструктивный диалог по важным темам».

Госсекретарь подчеркнул, что Трампа беспокоят вопросы, в которых интересы США и РФ расходятся. Помпео добавил, что Путин и Трамп достигли договоренности более тесного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Напомним, саммит РФ и США прошел 16 июля в Хельсинки.