Меню
Общество
Бекмамбетов планирует снять фильм по сценарию погибшего фигуриста Тена
Общество
Роскачество выяснило, какой свиной шашлык можно покупать в магазине
Следующая новость
Загрузка...

    Бекмамбетов планирует снять фильм по сценарию погибшего фигуриста Тена

    615

    Бекмамбетов планирует снять фильм по сценарию погибшего фигуриста Тена

    Москва, 20 июля. Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять художественный фильм по сценарию погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена.

    Как пишет ТАСС, 25-летний спортсмен, который скончался минувшим вечером от ножевого ранения, был не только талантливым фигуристом, но и делал первые шаги в кинематографе.

    Буквально неделю назад он представлял в Москве свой кинопроект на питчинге международного конкурса Screenlife Project, организованного компанией Bazelevs и Бекмамбетовым. 

    Денис Тен хотел снять кино в формате Screenlife, то есть когда действие фильма происходит исключительно на экране компьютера. Его картина посвящена отношениям глухой девушки и немого юноши.

    «Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким. Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал», — заявил Тимур Бекмамбетов.

    Знаменитый продюсер и режиссер добавил, что он и его компания сделают все возможное, чтобы замысел погибшего бронзового призера Олимпиады в Сочи был реализован.

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.