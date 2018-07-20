Бекмамбетов планирует снять фильм по сценарию погибшего фигуриста Тена

Москва, 20 июля. Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять художественный фильм по сценарию погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена.

Как пишет ТАСС, 25-летний спортсмен, который скончался минувшим вечером от ножевого ранения, был не только талантливым фигуристом, но и делал первые шаги в кинематографе.

Буквально неделю назад он представлял в Москве свой кинопроект на питчинге международного конкурса Screenlife Project, организованного компанией Bazelevs и Бекмамбетовым.

Денис Тен хотел снять кино в формате Screenlife, то есть когда действие фильма происходит исключительно на экране компьютера. Его картина посвящена отношениям глухой девушки и немого юноши.

«Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким. Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал», — заявил Тимур Бекмамбетов.

Знаменитый продюсер и режиссер добавил, что он и его компания сделают все возможное, чтобы замысел погибшего бронзового призера Олимпиады в Сочи был реализован.