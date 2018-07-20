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Психолог объяснила значение поз девушек в Instagram
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    Психолог объяснила значение поз девушек в Instagram

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    Психолог объяснила значение поз девушек в Instagram

    Москва, 20 июля. Один из ведущих специалистов по языку тела Трейси Браун объяснила, что значат некоторые популярные позы девушек на фотографиях в Instagram.

    Как пишет The Sun, «запланированно-спонтанные» снимки говорят о том, что женщины на снимках хотят выглядеть сексуальнее. Специалист уточнила, что в таком случае девушки визуально удлиняют шею и ноги, чтобы усилить желание противоположного пола. Поза, при которой представительницы слабого пола сидят на коленях, раздвинув ноги, объясняется желанием казаться милыми. Если девушка совмещает эту позу с надутыми губами, то становится на фото сексуальной. А если она в купальнике, то снимок можно считать приглашением полюбоваться «посмотрите, как я хороша».

    Поза, когда женщины изгибают руку и раздвигают пальцы, прислонив их к лицу, говорит об уверенности личности.

    Браун также объяснила почему женщины при селфи слегка надувают губы и открывают рот. По ее словам, это говорит о сильном сексуальном возбуждении или попытке скрыть неуверенность.

    Психолог объяснила значение поз девушек в Instagram

    Автор: Алия Садыкова
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