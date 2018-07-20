Прощание с фигуристом Теном пройдет в субботу в Алма-Ате

Алма-Ата, 20 июля. Гражданская панихида по прославленному фигуристу, призеру зимней Олимпиады в Сочи Денису Тену пройдет в субботу, 21 июля.

Об этом рассказали в администрации города Алма-Ата. Отмечается, что панихида начнется в 10.00 (7.00 мск) 21 июля. Она пройдет на территории Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алма-Ате.

Ранее сообщалось, что Тен погиб от ножевого ранения в Алма-Ате. Отмечается, что 25-летний фигурист поступил к врачам в состоянии клинической смерти. Врачи зафиксировали ножевые раны в области крупных кровеносных сосудов. В полиции рассказали, что спортсмен был ранен при нападении автомобильных воров. Он застал нарушителей при попытке украсть зеркала машины.

Возбуждено уголовное дело. В пятницу стало известно о задержании подозреваемого.