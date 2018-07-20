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Общество
В Норильске в разгар лета прошел снег, ФАН публикует видео
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    В Норильске в разгар лета прошел снег, ФАН публикует видео

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    В Норильске в разгар лета прошел снег, ФАН публикует видео

    Норильск, 20 июля. Несмотря на середину лета сегодня рано утром в Норильске прошел мокрый снег.

    Впрочем, что в диковинку для жителей Центральной России и даже южных районов Сибири, для проживающих за полярным кругом – если не привычно, то такого удивления не вызывает. 

    Сейчас в Норильске полярное лето, поэтому далеко не все горожане спали и засняли на видео и фото пейзажи с падающими с неба снежными хлопьями. Этим утром, кстати, в Норильске было три градуса тепла.

    Поэтому говорить о том, что снег выпал – некорректно. Снег просто шел какое-то время и тут же таял, ложась на землю. Тем не менее десятки и сотни видео уже наводнили Интернет.

    Добавим, что Норильск расположен в 300 километров к северу от Северного Полярного Круга. Город на севере Красноярского края - один из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тысяч человек
     

    Автор: Константин Терехов
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