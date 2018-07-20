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Праправнук Александра III рассказал, как повлиял расстрел царской семьи на Россию
Общество
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    Праправнук Александра III рассказал, как повлиял расстрел царской семьи на Россию

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    Праправнук Александра III рассказал, как повлиял расстрел царской семьи на Россию

    Москва, 20 июля. С убийством царской семьи в 2018 году Россия потеряла многое, но прежде всего, честь, заявил праправнук Александра III Павел Куликовский.

    Как пишет газета «Известия», по его словам, многие офицеры нарушили клятву, которую дали императору Николаю II. Он назвал убийство людей без суда и закона «потерей человечности». По словам Куликовского, Россия тогда перешла нравственные границы, потому что, если можно убить царя без суда, то такое возможно в отношении любого человека.

    Он также уточнил, что большинство представителей рода Романовых радовались канонизации предков. «Это высокая честь, если твои предки причислены к лику святых», — отметил он, но добавил, что родословная не ограничивается семьей Романовых.

    Напомним, семья последнего российского императора была расстреляна в 1918 году. 

    Праправнук Александра III рассказал, как повлиял расстрел царской семьи на Россию

    Автор: Алия Садыкова
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