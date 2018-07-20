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Трамп отклонил предложение Путина о взаимных допросах | 20 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Трамп отклонил предложение Путина о взаимных допросах | 20 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Россия успешно запустила новую ракету системы ПРО. Москалькова назвала страны, больше всего беспокоящие ее нарушениями прав россиян. Последняя колонна с жителями Фуи и Кефрая выведена с территории боевиков в Сирии.
    8:35 20 Июля 2018
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    Трамп отклонил предложение Путина о взаимных допросах

    Трамп отклонил предложение Путина о взаимных допросах | 20 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Президент США Дональд Трамп не принял предложение российского коллеги Владимира Путина об организации допросов подозреваемых по резонансным делам в РФ и США. Об этом рассказала журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс. Тем не менее, она выразила надежду, что Россия «обеспечит приезд 12 россиян в Соединенные Штаты». Российский президент по итогам переговоров с Трампом объявил, что Москва может дать американским следователям разрешение допросить тех, кого США подозревают во «вмешательстве» в выборы. Однако глава государства подчеркнул, что от США ждут аналогичных действий.

    Россия успешно запустила новую ракету системы ПРО

    Трамп отклонил предложение Путина о взаимных допросах | 20 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что Россия провела успешные пуски новой ракеты системы ПРО.
    «На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск ПРО ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
    Отмечается, что ракета успешно поразила условную цель в установленное время. 

    Москалькова назвала страны, больше всего беспокоящие ее нарушениями прав россиян

    Трамп отклонил предложение Путина о взаимных допросах | 20 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова более всего обозабочена нарушениями прав россиян в США и на Украине. Журналисты поинтересовались у Москальковой, в каких странах нарушение прав россиян вызывает у нее наибольшее беспокойство.
    «Украина и, пожалуй, США», — ответила омбудсмен.
    Она уточнила, что в настоящее время на Украине содержатся более 400 заключенных российских граждан. При этом среди них есть и те, кто совершал преступления, и те, кто стал жертвой произвола. 

    Последняя колонна с жителями Фуи и Кефрая выведена с территории боевиков в Сирии

    Трамп отклонил предложение Путина о взаимных допросах | 20 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Из части провинции Идлиб, находящейся под контролем террористов, выехала последняя колонна из 22 автобусов с жителями Фуа и Кефрая. Ранее стало известно, что террористы «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) остановили колонну, потребовав выдать 600 отказавшихся покидать Идлиб боевиков. Колонна была пропущена после того, как были выданы 250 террористов. В Алеппо уже были отправлены три колонны автобусов с жителями Фуа и Кефрая. 
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