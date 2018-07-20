Трамп отклонил предложение Путина о взаимных допросах | 20 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Президент США Дональд Трамп не принял предложение российского коллеги Владимира Путина об организации допросов подозреваемых по резонансным делам в РФ и США. Об этом рассказала журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс. Тем не менее, она выразила надежду, что Россия «обеспечит приезд 12 россиян в Соединенные Штаты». Российский президент по итогам переговоров с Трампом объявил, что Москва может дать американским следователям разрешение допросить тех, кого США подозревают во «вмешательстве» в выборы. Однако глава государства подчеркнул, что от США ждут аналогичных действий.

Москалькова назвала страны, больше всего беспокоящие ее нарушениями прав россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова более всего обозабочена нарушениями прав россиян в США и на Украине. Журналисты поинтересовались у Москальковой, в каких странах нарушение прав россиян вызывает у нее наибольшее беспокойство.

«Украина и, пожалуй, США», — ответила омбудсмен.

Она уточнила, что в настоящее время на Украине содержатся более 400 заключенных российских граждан. При этом среди них есть и те, кто совершал преступления, и те, кто стал жертвой произвола.