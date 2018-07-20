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Посольство России в США потребовало объяснить арест Бутиной
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    Посольство России в США потребовало объяснить арест Бутиной

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    Посольство России в США потребовало объяснить арест Бутиной

    Вашингтон, 20 июля. Посольство России в Соединенных Штатах Америки попросило американские власти дать разъяснения по поводу ареста россиянки Марии Бутиной.

    Об этом говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook. Отмечается, что российские дипломаты официально запросили у американского руководства разъяснений по поводу ареста гражданки России.

    Также в четверг они посетили россиянку в следственном изоляторе и общались с ней около двух часов.

    Напомним, США обвинили Бутову в сговоре с целью работать агентом иностранного правительства. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что попросит Минюст США немедленно освободить россиянку. Она также выразила обеспокоенность по поводу соблюдения прав россиян на Украине. 

    Посольство России в США потребовало объяснить арест Бутиной

    Автор: Алия Садыкова
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