Переводчик Рейгана возмущен возможным допросом его коллеги в конгрессе

Вашингтон, 20 июля. Переводчик Рональда Рейгана счел возмутительным возможный факт вызова его коллеги для дачи показаний в конгресс.

Напомним, что на днях некоторые американские парламентарии высказали мысль вызвать переводчика, который присутствовал на закрытой части встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, для показаний в парламент США.

«Никогда раньше не встречался с такого рода желанием вызывать переводчика в конгресс и считаю, что это вообще возмутительно», — заявил Димитрий Заречняк корреспонденту РИА Новости.

Как пишет «Газета.ru», будет ли вызвана на допрос в конгресс США работавшая в Хельсинки Марина Гросс, пока не ясно. Однако комитет сената по разведке забаллотировал соответствующее предложение некоторых парламентариев.

К слову, работа переводчиков на саммите в Финляндии вызвала обсуждение в конгрессе на фоне слухов о «сговоре Трампа с Россией». И Вашингтон, и Москва опровергают наличие каких-либо связей.