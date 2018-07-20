Москалькова обратится в Минюст США с просьбой освободить Бутину

Москва, 19 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что планирует обратиться в министерство юстиции США с просьбой освободить арестованную россиянку Марию Бутину.

Как пишет газета «Известия», Москалькова пообещала написать обращение в международные органы и Минюст США с просьбой освободить невиновного человека.

Она уточнила, что это важно, когда речь идет о человеке, попавшем в беду в другом государстве. Москалькова также уточнила, что наибольшую обеспокоенность вызывают нарушения против граждан России на Украине и в США. По словам Москальковой, на Украине в местах лишения свободы находятся около 400 россиян.

Напомним, Бутину задержали из-за якобы незарегистрированной деятельности в качестве агента.