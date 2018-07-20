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Продажи бюджетного Samsung Galaxy J8 стартовали в России
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    Продажи бюджетного Samsung Galaxy J8 стартовали в России

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    Продажи бюджетного Samsung Galaxy J8 стартовали в России

    Сеул, 20 июля. Южнокорейская компания Samsung объявила о старте продаж в России бюджетного смартфона Galaxy J8. Об этом сообщает производитель. Отмечается, что гаджет имеет безрамочный дизайн и относительно низкую стоимость.

    Разработчики оснастили телефон 6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем. У него двойная основная камера 16 и пяти мегапикселей, фронтальная камера на 16 мегапикселей со вспышкой.

    Установлен аккумулятор емкостью 3 500 мАч. Как пишут корейские СМИ, гаджет работает на основе процессора Qualcomm Snapdragon 450, имеет 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб ПЗУ. Стоимость смартфона в России начинается от 18 990 рублей. Как пишет «Ридус», Samsung обсмеял Apple в новой рекламе. 

    Продажи бюджетного Samsung Galaxy J8 стартовали в России

    Автор: Алия Садыкова
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