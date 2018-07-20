Меню
Общество
Подозреваемый в убийстве фигуриста Тена признал вину — прокурор
Общество
Роскачество выяснило, какой свиной шашлык можно покупать в магазине
Следующая новость
Загрузка...

    Подозреваемый в убийстве фигуриста Тена признал вину — прокурор

    414

    Подозреваемый в убийстве фигуриста Тена признал вину — прокурор

    Алма-Ата, 20 июля. Прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев заявил, что задержанный по подозрению в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена признал свою вину.

    По словам прокурора, задержанный уроженец Жамбылской области, 1994 года рождения, дал признательные показания.

    «В присутствии адвоката им даны признательные показания. И он водворен в изолятор временного содержания», — уточнил представитель ведомства.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в Казахстане установлены личности предполагаемых убийц известного фигуриста Дениса Тена, один из преступников задержан.

    Напомним, что убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена произошло 19 июля в Алма-Ате. Тен попытался задержать злоумышленников, снимающих зеркала с его автомобиля и получил смертельное ножевое ранение в бедро. Олимпийскому чемпиону было 25 лет.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.