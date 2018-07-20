Подозреваемый в убийстве фигуриста Тена признал вину — прокурор

Алма-Ата, 20 июля. Прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев заявил, что задержанный по подозрению в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена признал свою вину.

По словам прокурора, задержанный уроженец Жамбылской области, 1994 года рождения, дал признательные показания.

«В присутствии адвоката им даны признательные показания. И он водворен в изолятор временного содержания», — уточнил представитель ведомства.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Казахстане установлены личности предполагаемых убийц известного фигуриста Дениса Тена, один из преступников задержан.

Напомним, что убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена произошло 19 июля в Алма-Ате. Тен попытался задержать злоумышленников, снимающих зеркала с его автомобиля и получил смертельное ножевое ранение в бедро. Олимпийскому чемпиону было 25 лет.