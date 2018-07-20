Российские школьники впервые смогут пройти летную подготовку

Москва, 20 июля. Впервые в истории новой России школьники смогут пройти начальную летную подготовку в учреждениях ДОСААФ.

Как пишет газета «Известия», военно-спортивные центры с собственными аэродромами появятся во всех федеральных округах России. Отмечается, что подростков в многофункциональных центрах будут обучать военным специальностям. Они смогут усвоить различные навыки, от парашютного спорта до пилотирования самолетов.

При этом выпускники таких учреждений будут иметь преимущества при поступлении в летные училища. Как отметили в ДОСААФ, в советское время общество уже готовило офицеров для армии. Сейчас планируется возродить это обучение.