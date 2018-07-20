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Задержан подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена
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    Задержан подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена

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    Задержан подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена

    Алма-Ата, 20 июля. Казахстанские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена.

    Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана. Правоохранители уточнили, что ранее стали известны имена предполагаемых убийц бронзового призера зимней Олимпиады в Сочи.

    «Один подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Другая информация в интересах следствия не распространяется», — говорится в официальном пресс-релизе.

    Как напоминает URA.RU, фигурист Денис Тен скончался накануне вечером после смертельного ножевого ранения. 25-летний спортсмен пытался самостоятельно задержать воров, которые откручивали зеркала с его автомобиля.

    Добавим, что, кроме «бронзы» Олимпиады в Сочи, Денис Тен выиграл «серебро» чемпионата мира 2013 года и «бронзу» чемпионата мира 2015 года. Несколько лет спортсмен тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой.

    Автор: Константин Терехов
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