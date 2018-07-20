Меню
Весь мир
Эксперты назвали европейские страны с самым доступным бензином
Общество
Роскачество выяснило, какой свиной шашлык можно покупать в магазине
Следующая новость
Загрузка...

    Эксперты назвали европейские страны с самым доступным бензином

    794

    Эксперты назвали европейские страны с самым доступным бензином

    Москва, 20 июля. Специалисты агентства РИА Рейтинг составили перечень стран Европы с наиболее доступным бензином.

    Сообщается, что рейтинг был создан на основе статистики по состоянию на начало июля текущего года по ценам на бензин с октановым числом 95 в национальной валюте.

    Лидером рейтинга стал Люксембург. Его жители приобрели на средние заплаты 2,7 тысячи литров бензина и заняли в исследовании лидирующее место. Второе место заняла Норвегия, жители которой купили 2,2 тысячи литров топлива.

     Также в пятерку вошли Австрия, Великобритания и Швеция, говорится в материале телеканала 360.

    Отмечается, что Россия находится на 16-м месте в списке.

    Ранее RT на русском сообщало, что в Росстандарте заявили о подготовке пакета поправок, призванных решить проблему недолива топлива на АЗС.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.