Эксперты назвали европейские страны с самым доступным бензином

Москва, 20 июля. Специалисты агентства РИА Рейтинг составили перечень стран Европы с наиболее доступным бензином.

Сообщается, что рейтинг был создан на основе статистики по состоянию на начало июля текущего года по ценам на бензин с октановым числом 95 в национальной валюте.

Лидером рейтинга стал Люксембург. Его жители приобрели на средние заплаты 2,7 тысячи литров бензина и заняли в исследовании лидирующее место. Второе место заняла Норвегия, жители которой купили 2,2 тысячи литров топлива.

Также в пятерку вошли Австрия, Великобритания и Швеция, говорится в материале телеканала 360.

Отмечается, что Россия находится на 16-м месте в списке.

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