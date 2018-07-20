Неудачное фото Меланьи Трамп породило волну слухов о ее двойниках

Вашингтон, 20 июля. Неудачное фото сходящей по трапу самолета Меланьи Трамп породило новую волну слухов о ее двойниках.

Как сообщает Пятый канал, некоторые пользователи социальных сетей предположили, что президента США в поездках далеко не всегда сопровождает супруга, а переодетый и загримированный сотрудник специальных служб.

В качестве примера правдивости своих слов, некоторые граждане обсуждают, судя по всему, не очень удачное фото первой леди США, когда она спускалась по трапу самолета по прилету в Брюссель.

На снимках лицо Меланьи похоже на грубую маску или результат неудачной пластической операции. Снимки тут же разлетелись по социальным сетям, где стали объектом шуток и самых абсурдных теорий.

«Эта новая Меланья — не самый удачный двойник», «Где же настоящая Меланья?», «Может у нее просто проблемы с почками?»: это всего лишь несколько комментариев пользователей социальных сетей.

Очередное появление Меланьи на публике во время саммита Россия — США только подтвердило уверенность конспирологов. Едва первая леди США поприветствовала Владимира Путина рукопожатием, как улыбка на ее лице сменилась гримасой ужаса.