Депутат Рады заявил о «риске» отмены санкций США против России

Киев, 20 июля. Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил о существующем «риске» снятия антироссийских санкций в случае, если президенты России и США смогут договориться.

По словам парламентария, санкции являются инструментом давления на Москву, используемым Вашингтоном.

«Сейчас риск в том, что Путин с Трампом могут договориться о снятии санкций, таким образом поставив Европу в странное и неприемлемое для нее положение», — подчеркнул политик.

Также он добавил, что Украина должна улучшить свою репутацию, чтобы защита ее интересов «не вызывала стыда» у международных партнеров.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции останутся в силе. При этом, он отметил, что в ходе закрытых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным они смогли достичь существенного прогресса.