Меню
Весь мир
Депутат Рады заявил о «риске» отмены санкций США против России
Общество
Роскачество выяснило, какой свиной шашлык можно покупать в магазине
Следующая новость
Загрузка...

    Депутат Рады заявил о «риске» отмены санкций США против России

    288

    Депутат Рады заявил о «риске» отмены санкций США против России

    Киев, 20 июля. Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил о существующем «риске» снятия антироссийских санкций в случае, если президенты России и США смогут договориться.

    По словам парламентария, санкции являются инструментом давления на Москву, используемым Вашингтоном.

    «Сейчас риск в том, что Путин с Трампом могут договориться о снятии санкций, таким образом поставив Европу в странное и неприемлемое для нее положение», — подчеркнул политик.

    Также он добавил, что Украина должна улучшить свою репутацию, чтобы защита ее интересов «не вызывала стыда» у международных партнеров.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции останутся в силе. При этом, он отметил, что в ходе закрытых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным они смогли достичь существенного прогресса.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.