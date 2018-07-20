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Многодетная семья переехала из Киева в Ярославль из-за угроз
Общество
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    Многодетная семья переехала из Киева в Ярославль из-за угроз

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    Многодетная семья переехала из Киева в Ярославль из-за угроз

    Ярославль, 20 июля. Семья Пикта, имеющая пятерых детей, переехала из Киева в Ярославль из-за угроз.

    Сообщается, что ранее сайт «Миротворец» обвинил многодетную мать Светлану Пикту в «пособничестве терроризму» и ведении «антиукраинской пропаганды» и опубликовал ее личные данные, после чего ей стали поступать угрозы.

    Отмечается, что семья смогла переехать в Россию и снять трехкомнатную квартиру в Ярославле. Помощь в переезде оказали случайные знакомые из интернета, собравшие значительную сумму денег. Сейчас они получили регистрацию и занимаются оформлением российского гражданства и поиском работы, говорится в материале РИА Новости.

    Ранее RT на русском сообщало, что в базу данных украинского сайта «Миротворец» попала гражданка Украины Светлана Пикта, которая собирала подписи против переименования улиц в рамках декоммунизации.

    Автор: Ирина Новикова
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