Эксперт прокомментировал слова Трампа о Черногории, ее жителях и третьей мировой войне
Москва, 20 июля. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал слова Трампа о Черногории, ее жителях и третьей мировой войне.
Своими мыслями политолог поделился в эфире Пятого канала, заметив, что даже если на Балканах снова станет неспокойно, различного рода противостояния из-за территориальных претензий не выльются в глобальный военный конфликт.
«Дональд Трамп любит поэпатировать публику разными высказываниями, периодически он их дезавуирует, правда, но в данной ситуации — это красивое, броское выражение», — заметил эксперт.
Как напоминает «Газета.ru», буквально на днях президент США назвал Черногорию «крошечной страной с очень агрессивным народом».
«Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас третья мировая война», — заявил позавчера Дональд Трамп.