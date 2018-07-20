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Эксперт прокомментировал слова Трампа о Черногории, ее жителях и третьей мировой войне
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    Эксперт прокомментировал слова Трампа о Черногории, ее жителях и третьей мировой войне

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    Эксперт прокомментировал слова Трампа о Черногории, ее жителях и третьей мировой войне

    Москва, 20 июля. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал слова Трампа о Черногории, ее жителях и третьей мировой войне.

    Своими мыслями политолог поделился в эфире Пятого канала, заметив, что даже если на Балканах снова станет неспокойно, различного рода противостояния из-за территориальных претензий не выльются в глобальный военный конфликт.

    «Дональд Трамп любит поэпатировать публику разными высказываниями, периодически он их дезавуирует, правда, но в данной ситуации — это красивое, броское выражение», — заметил эксперт.

    Как напоминает «Газета.ru», буквально на днях президент США назвал Черногорию «крошечной страной с очень агрессивным народом».

    «Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас третья мировая война», — заявил позавчера Дональд Трамп.

    Автор: Константин Терехов
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