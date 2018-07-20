Эксперт прокомментировал слова Трампа о Черногории, ее жителях и третьей мировой войне

Москва, 20 июля. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал слова Трампа о Черногории, ее жителях и третьей мировой войне.

Своими мыслями политолог поделился в эфире Пятого канала, заметив, что даже если на Балканах снова станет неспокойно, различного рода противостояния из-за территориальных претензий не выльются в глобальный военный конфликт.

«Дональд Трамп любит поэпатировать публику разными высказываниями, периодически он их дезавуирует, правда, но в данной ситуации — это красивое, броское выражение», — заметил эксперт.

Как напоминает «Газета.ru», буквально на днях президент США назвал Черногорию «крошечной страной с очень агрессивным народом».