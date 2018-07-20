Судовладелец рассказал, что моряки «Норда» застряли на Украине из-за проблем с документами

Симферополь, 20 июля. Представитель Керченского рыболовецкого колхоза имени Первого мая Анна Шевелева заявила, что моряки судна «Норд» не могут покинуть Украину из-за проблем с документами.

По словам Шевелевой, украинские инстанции не идентифицируют экипаж судна как граждан Украины, поэтому те не могут выехать по украинским паспортам.

«Российские загранпаспорта, выданные консульством РФ, есть, но существует устный запрет на пропуск ребят через границу», — пояснила представитель судовладельца.

Она также подчеркнула, что любая попытка пересечь границу по российским документам приведет к возбуждению новых дел о незаконном перемещении.

Ранее Газета.ру сообщала, что в украинской прокуратуре заявили, что весь экипаж российского судна «Норд» может беспрепятственно вернуться домой, поскольку моряков никто не удерживает силой.