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Россия
Депутаты предложили продлить до конца года скидки по Fan ID болельщиков
Общество
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    Депутаты предложили продлить до конца года скидки по Fan ID болельщиков

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    Депутаты предложили продлить до конца года скидки по Fan ID болельщиков

    Москва, 20 июля. В нижней палате российского парламента предложили до конца 2018 года продлить скидки по Fan ID болельщиков.

    Как сообщает РИА Новости, с таким предложением к российскому правительству обратился депутат от ЛДПР Василий Власов. В частности, народный избранник ратует за то, чтобы сохранились скидки при посещении музеев.

    «Считаю целесообразным продление срока предоставления скидки для посещения российскими гражданами музеев по паспорту болельщиков до конца 2018 года», — говорится в письме на имя вице-премьера Ольги Голодец.

    При этом депутат напомнил, что ранее Владимир Путин заявил, что граждане других государств, у которых есть паспорт болельщика, получат право безвизового въезда в Россию до конца года.

    «Прошу Вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации», — говорится в письме депутата Государственной думы.

    Автор: Константин Терехов
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