Депутаты предложили продлить до конца года скидки по Fan ID болельщиков

Москва, 20 июля. В нижней палате российского парламента предложили до конца 2018 года продлить скидки по Fan ID болельщиков.

Как сообщает РИА Новости, с таким предложением к российскому правительству обратился депутат от ЛДПР Василий Власов. В частности, народный избранник ратует за то, чтобы сохранились скидки при посещении музеев.

«Считаю целесообразным продление срока предоставления скидки для посещения российскими гражданами музеев по паспорту болельщиков до конца 2018 года», — говорится в письме на имя вице-премьера Ольги Голодец.

При этом депутат напомнил, что ранее Владимир Путин заявил, что граждане других государств, у которых есть паспорт болельщика, получат право безвизового въезда в Россию до конца года.