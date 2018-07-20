Украинского полузащитника раскритиковали за повторение жеста Дзюбы после гола

Киев, 20 июля. Шквал критики обрушился на полузащитника юношеской сборной Украины по футболу Георгия Цитаишвили, повторившего жест россиянина Артема Дзюбы после забитого гола.

Сообщается, что в ходе матча против сборной Франции в рамках юношеского чемпионата Европы по футболу Цитаишвили забил гол в ворота противника, после чего отдал воинское приветствие, тем самым повторив жест игрока российской сборной.

Отмечается, что игрок заявил, что не понимает, чего от него хотят критики и не намерен оправдываться и объяснять причины своего жеста.

По словам критиков, футбольное будущее Цитаишвили находится под вопросом, ведь для него эталоном игрока, по всей видимости, является Дзюба. Только некоторые комментаторы предположили, что жест мог быть выражением поддержки военнослужащим украинской армии.