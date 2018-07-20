В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией

Рига, 20 июля. В Латвии рассказали, каким образом на прибалтийском государстве сказались плохие отношения с Россией.

Как сообщает РИА Новости, размышлениями на тему с изданием Dienas Bizness поделился экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс, отметив, что пострадала экономика его страны.

«Если смотреть на транзитную отрасль, то за последние годы мы видим существенное падение на 30%, что связано с этими «экономическими войнами». Также пострадала и отрасль пищевой промышленности», — заявил Матисс.

При этом бывший министр ратует за улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Это в итоге приведет к тому, что и другие страны поменяют вектор отношений с Россией.

«С Россией надо сотрудничать. У нас точно есть возможность не быть такими агрессивными, какими мы были. Мы многое от себя отпугнули таким агрессивным поведением», — резюмировал политик.

Как напоминает «Газета.ru», две недели назад Совет Европейского союза постановил о продлении экономических мер в адрес России еще на полгода — до конца января следующего года.