Прототипом истребителя шестого поколения станет дрон «Охотник»

Москва, 20 июля. Новейший российский ударный беспилотник «Охотник» станет прототипом истребителя шестого поколения.

Об этом ТАСС сообщил источник в отечественном ОПК, который уточнил, что уже сейчас, пока признаки истребителя нового поколения «до конца не сформированы», уже можно говорить о главных чертах.

«В первую очередь, это отсутствие летчика и способность автономно выполнять любые боевые задачи», — сообщает агентство.

Как раз именно по этим характеристикам, а если быть точным в части искусственного интеллекта и автономности, беспилотный летательный аппарат будет прототипом истребителя шестого поколения.

При этом, как подчеркивается, «Охотник» может самостоятельно взлетать, выполнять поставленные задачи и возвращаться на базу, однако решение о применении оружия остается за человеком.