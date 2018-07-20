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Прототипом истребителя шестого поколения станет дрон «Охотник»
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    Прототипом истребителя шестого поколения станет дрон «Охотник»

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    Прототипом истребителя шестого поколения станет дрон «Охотник»

    Москва, 20 июля. Новейший российский ударный беспилотник «Охотник» станет прототипом истребителя шестого поколения.

    Об этом ТАСС сообщил источник в отечественном ОПК, который уточнил, что уже сейчас, пока признаки истребителя нового поколения «до конца не сформированы», уже можно говорить о главных чертах.

    «В первую очередь, это отсутствие летчика и способность автономно выполнять любые боевые задачи», —  сообщает агентство.

    Как раз именно по этим характеристикам, а если быть точным в части искусственного интеллекта и автономности, беспилотный летательный аппарат будет прототипом истребителя шестого поколения.

    При этом, как подчеркивается, «Охотник» может самостоятельно взлетать, выполнять поставленные задачи и возвращаться на базу, однако решение о применении оружия остается за человеком.

    Автор: Константин Терехов
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