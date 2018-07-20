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Сирия: около 150 беженцев вернулись домой из Ливана
Общество
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    Сирия: около 150 беженцев вернулись домой из Ливана

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    Сирия: около 150 беженцев вернулись домой из Ливана

    Дамаск, 20 июля. Мэр поселения Кара на севере сирийской провинции Риф-Дамаск Малин Альхатал сообщил, что около 150 сирийских беженцев на днях вернулись в свои дома из Ливана.

    Сообщается, что возвращение мирных жителей началось после освобождения этих мест от боевиков террористических группировок.

    «Мы организовали гуманитарную помощь, медиков, транспорт и встретили земляков прямо на границе. У многих в Ливане родились дети и это были дети «ничьей страны», — цитирует Малина агентство РИА Новости.

    Отмечается, что в скором времени в населенный пункт должны вернуться еще полторы тысячи беженцев.

    Ранее Газета.ру сообщала, что американская актриса и модель Линдси Лохан призналась, что в будущем мечтает усыновить нескольких детей. По словам звезды, она с удовольствием бы подарила дом кому-то из пострадавших в Сирии детей.

    Автор: Ирина Новикова
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