Сирия: около 150 беженцев вернулись домой из Ливана

Дамаск, 20 июля. Мэр поселения Кара на севере сирийской провинции Риф-Дамаск Малин Альхатал сообщил, что около 150 сирийских беженцев на днях вернулись в свои дома из Ливана.

Сообщается, что возвращение мирных жителей началось после освобождения этих мест от боевиков террористических группировок.

«Мы организовали гуманитарную помощь, медиков, транспорт и встретили земляков прямо на границе. У многих в Ливане родились дети и это были дети «ничьей страны», — цитирует Малина агентство РИА Новости.

Отмечается, что в скором времени в населенный пункт должны вернуться еще полторы тысячи беженцев.

Ранее Газета.ру сообщала, что американская актриса и модель Линдси Лохан призналась, что в будущем мечтает усыновить нескольких детей. По словам звезды, она с удовольствием бы подарила дом кому-то из пострадавших в Сирии детей.