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Пушков прокомментировал приглашение Путина в Вашингтон
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    Пушков прокомментировал приглашение Путина в Вашингтон

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    Пушков прокомментировал приглашение Путина в Вашингтон

    Москва, 20 июля. Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что президент США Дональд Трамп хочет наладить диалог с Россией, несмотря на истерику, начатую его противниками после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Финляндии.

    Таким образом Пушков прокомментировал информацию о том, что Трамп пригласил своего российского коллегу осенью посетить Вашингтон.

    «Приглашение Путину осенью посетить Вашингтон — новый нестандартный ход Трампа. Это и его ответ на чудовищную истерику, развернутую против него в США после саммита в Хельсинки», — написал парламентарий в своем микроблоге.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп пообещал стать «худшим врагом» российского главы Владимира Путина в том случае, если отношения Москвы и Вашингтона «не будут работать» и переговоры не приведут к положительному результату.

    Автор: Ирина Новикова
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