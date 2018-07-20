Пушков прокомментировал приглашение Путина в Вашингтон

Москва, 20 июля. Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что президент США Дональд Трамп хочет наладить диалог с Россией, несмотря на истерику, начатую его противниками после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Финляндии.

Таким образом Пушков прокомментировал информацию о том, что Трамп пригласил своего российского коллегу осенью посетить Вашингтон.

«Приглашение Путину осенью посетить Вашингтон — новый нестандартный ход Трампа. Это и его ответ на чудовищную истерику, развернутую против него в США после саммита в Хельсинки», — написал парламентарий в своем микроблоге.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп пообещал стать «худшим врагом» российского главы Владимира Путина в том случае, если отношения Москвы и Вашингтона «не будут работать» и переговоры не приведут к положительному результату.