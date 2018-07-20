Сирия итоги за сутки на 20 июля 06.00: боевики сдают позиции в Эль-Кунейтре, под контролем САА 90% территорий Даръа

Сирия, 20 июля. Боевики согласились сложить оружие и передать САА позиции в Эль-Кунейтре, 90% территорий провинции Даръа перешло под контроль САА, из Аль-Фуа и Кефраи эвакуировано 6000 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Хаме, взяли под контроль ряд территорий провинции Даръа.

«Исламское государство»1: потеряло несколько боевиков в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Хаме, потеряла двух боевиков раненными в Идлибе.

«Джебхат Тахрир Сурия»: убила трех человек в Алеппо.

Курды: продолжают проводить массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора, спровоцировали новый митинг в Ракке.

Провинция Алеппо

В провинцию Алеппо прибыли автобусы с мирными жителями городов Аль-Фуа и Кефрая провинции Идлиб, передавало в начале дня информационное агентство SANA. Всего из заблокированных городов было вывезено 6000 гражданских и бойцов проправительственных формирований, которые осуществляли защиту поселений от радикалов «Тахрир аш-Шам» в течение трех лет. Напомним, населенные пункты находились в осаде исламистов с 2015 года.

Позже военный Twitter-канал (@asaadhannaa) сообщал, что из заключения было освобождено около 400 боевиков незаконных вооруженных формирований. Исламисты смогут беспрепятственно уехать в Идлиб. Освобождение джихадистов является частью соглашения по выводу мирных жителей из поселений Аль-Фуа и Кефрая в Идлибе, заключенного накануне между боевиками и САА.

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@ PathOfStrangers), что боевики группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки» убили трех гражданских. Известно, что жертвы радикалов были родственниками недавно изнасилованной джихадистами девушки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжили проводить массовые аресты мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор для принудительной мобилизации задержанных в ряды курдского ополчения. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ Bamerni11).

Военный Twitter-канал (@ Syriacmaps) сообщал, что курды продолжили наносить артиллерийские удары по жилым районам города Хаджин, где скрываются террористы «Исламского государства». Курдские отряды действуют в регионе при поддержке ВВС международной коалиции. Ранее под огнем сил возглавляемого США западного альянса погибло два мирных жителя поселения Ас-Суса.

Позже местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что в районе Ар-Рауда также отмечались боестолкновения между ИГИЛ1 и SDF. Курдский источник писал в Twitter (@SDF_MOACC), что боевики «демократических сил» ликвидировали несколько террористов, а также захватили оружие и боеприпасы ИГ1. Позже Twitter-канал (@jisrtv) сообщил, что в районе населенного пункта Аз-Зар было убито четыре боевика SDF.

Военный источник передавал в Twitter (@jisrtv), что в населенном пункте Ат-Тайана сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиле курдского военизированного отряда. По сведениям автора публикации, в результате взрыва тяжелые ранения получил мирный житель поселения.

Провинция Даръа

Правительственные войска САР значительно продвинулись в провинции Даръа. Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaWar2), что под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешли деревня Тейр, холмы Телль Аштара и Талль Сина и контрольно-пропускной пункт к югу от Шейх Саада. Кроме того, по сведениям Twitter-канала (@watanisy) армия САР освободила от боевиков сам населенный пункт. Местный источник писал в Telegram (@C_Military1), что джихадисты потеряли холмы Умм Хуран и Таль Аль-Хаш, а также здание недалеко от города Нава.

Twitter-канал (@Dannymakkisyria) отмечал, что под контроль САА перешло более 90% территорий региона.

Провинция Идлиб

После того, как правительственные войска САР эвакуировали гражданских из населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая на севере провинции Идлиб, эти города перешли под контроль боевиков «Тахрир аш-Шам». Военный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriaNews21), что в Аль-Фуа при взрыве мины было ранено два радикальных исламиста.

Еще одно самодельное взрывное устройство сдетонировало в районе поселения Тлемнес в южной части региона, передавал местный Twitter-канал (@ FrankBonn1). Данных о пострадавших не поступало.

Первая партия автобусов с боевиками, выпущенными из-под стражи в провинции Алеппо, прибыла в Идлиб, сообщал источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@IdlibPlus). Напомним, радикалы были освобождены в соответствии с договоренностями между боевиками и командованием сирийской армии.

В конце дня стало известно, что радикалы «Ан-Нусры» задержали 20 автобусов с беженцами из Аль-Фуа и Кефраи. Местный источник передавал в Twitter (@jisrtv), что на безопасные территории, подконтрольные правительственным силам, не могут попасть 900 гражданских.

Провинция Ракка

Жители Ракки вышли на митинг против притеснений со стороны боевиков Демократических сил Сирии (SDF), а также против невыполнения курдами обязательств по восстановлению инфраструктуры региона. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ smmsyria).

Напомним, «демократические силы» заявили о начале работ по реконструкции административного центра провинции и близлежащих поселений более шести месяцев назад. По данным местных источников, ремонтные работы жители Ракки проводят сами. Twitter-канал (@mmibrahi102) сообщал, что в западных пригородах столицы региона пропало электроснабжение.

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что в северной части провинции Хама продолжились интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры»1. По сведениям правозащитной организации, правительственные войска САР нанесли артиллерийские удары по укрепрайонам радикальных исламистов в окрестностях поселений Аль-Латамина и Кафр Зета.

Информационное агентство Fars News Agency передавало, что в результате серии артиллерийских ударов армии САР по укрепрайонам джихадистов в этой части региона было ликвидировано более 54 боевиков. Кроме того сирийская армия уничтожила несколько единиц военной техники и транспортных средств «Тахрир аш-Шам».

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики, базирующиеся в поселениях провинции Эль-Кунейтра, вынужденно согласились сдать позиции Сирийской арабской армии (САА), передавало в начале дня информационное агентство Al-Masdar News. В соответствии с соглашением, заключенным между правительственными войсками и повстанцами, под контроль САА перейдет вся территория региона, включая его административный центр. Также боевики сдадут армии САР все имеющееся вооружение.

Военный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@watanisy), что САА вошла в населенный пункт Каркас.

Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам», не принявшие условий перемирия, смогут беспрепятственно переместиться в провинцию Идлиб. Для этого вечером в регион прибыли автобусы, сообщал Twitter-канал (@watanisy).

Ирак

В административном центре провинции Киркук и его ближайших пригородах прогремело несколько взрывов, писало информационное агентство Iraqi News. В результате происшествий погиб мирный житель города, еще 30 гражданских получили ранения.

На территории провинции Дияла продолжилась военная кампания иракской армии по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства». По сведениям Iraqi News, бойцы правительственных сил Ирака арестовали в регионе двух членов ИГИЛ. Террористы готовили серию взрывов в провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)