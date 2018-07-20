Сирия новости 20 июля 07.00: боевики готовят провокационное наступление в Латакии; ИГИЛ продолжает нападать на курдов в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 20 июля. Боевики готовят провокационное наступление в Латакии; ИГИЛ1 продолжает нападать на курдов в Дейр-эз-Зоре; YPG продолжает совершать атаки на турецкие силы в кантоне Африн. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: была обстреляна боевиками в трех населенных пунктах Латакии.

Курды: напали на турецкий конвой и обстреляли боевиков протурецкой группировки в кантоне Африн.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: готовит наступление в Латакии.

«Исламское государство»1: попыталось выбить курдов с опорного пункта в Дейр-эз-Зоре; убили 4 боевиков SDF.

США: перебрасывают подкрепление к западу от Ракки.

Провинция Латакия

Снова поступают сообщения о нарушении боевиками режима прекращения огня на северо-востоке провинции Латакия. На этот раз минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Нахшеба, Бариша и Икко, где дислоцируются подразделения сирийских правительственных войск. Об этом пишет Telegram-канал @nors2017.

Источник в Twitter (@raedsyrian002) предполагает, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных им группировок в ближайшее время могут предпринять попытку наступления на позиции САА к западу от линии соприкосновения сторон. В пользу этого может говорить замеченное местными медиаактивистами прибытие автомобильной колонны и отрядов подкрепления боевиков в населенный пункт Бдама.

Напомним, как ранее стало известно Федеральному агентству новостей (ФАН) от источника в рядах Сирийской арабской армии, несколько наиболее радикальных группировок, действующих на севере Сирии, готовят наступление в сторону города Латакия. С помощью развязывания боевых действий в этом районе боевики планируют инсценировать химатаку, чтобы впоследствии обвинить в ней официальный Дамаск. Для этой цели в город Джиср аш-Шугур уже прибыл автомобиль, загруженный емкостями с хлором. Также известно, что в готовящейся провокации будут задействованы представители псевдогуманитарной организации «Белые каски», которая уже неоднократно была замечена в подобном раньше.

Провинция Алеппо

Курдские «Отряды народной самообороны» атаковали колонну турецких войск, передвигавшуюся в районе населенного пункта Басельхая, который расположен в 10 километрах к юго-востоку от города Африн. Об этом сообщает источник в Twitter (@orahmoun83). Отмечается, что в результате нападения курдов потери ВС Турции составили 9 человек. Количество среди них раненых и убитых источник не уточняет.

Кроме этого, по сообщениям Telegram-канала @news2011, YPG обстреляли боевиков группировки «Лива аль-Хамза», находящихся в населенном пункте Кимар, в результате чего было ликвидировано 4 джихадиста.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» продолжают проявлять активность на восточном берегу Евфрата, который частично контролируют курдские вооруженные формирования и силы международной коалиции.

Если верить некоторым медиаресурсам террористов, отряд «Исламского государства» похитил группу журналистов, которые оказались в районе нефтяного поля «Аль-Танак». Были ли это местные или иностранные журналисты, и какие СМИ они представляли, источники не уточняют.

Продолжает ИГИЛ и свои попытки заново захватить нефтяную инфраструктуру на востоке Дейр-эз-Зора, которая сейчас находится под контролем курдских вооруженных формирований. Террористы предприняли попытку атаковать опорный пункт SDF в районе населенного пункта Дибан, но вынуждены были отойти. Тем не менее, в ходе боестолкновения погибло 4 курдских боевика. Об этом сообщает Telegram-канал @dierezzore5, отмечая, что контроль над опорным пунктом «Демократических сил Сирии» позволил бы террористам вывозить нефть с захваченного недавно нефтяного поля «Сабан»

Напомним, несколько дней назад «Исламское государство» выбило курдские вооруженные формирования с месторождений «Сайяд», «Дахаш» и «Сабан».

Провинция Ракка

Местные медиаактивисты заметили переброску военнослужащих и техники Соединенных Штатов в район населенного пункта Хатуния, к западу от административного центра провинции Ракка. Об этом сообщает источник в Telegram (@ABDULJABBAR1612), отмечая, что это может быть связано с активизацией «спящих ячеек» ИГИЛ в районе Ат-Табки и расположенной рядом плотины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)