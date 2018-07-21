Сирия: ФАН публикует видео из освобожденной Думы

Дамаск, 21 июля. После ухода незаконных террористических формирований жители сирийского города Дума постепенно возвращаются к нормальной жизни, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

На сегодняшний день большинство работ по ремонту социальных объектов и инфраструктуры города завершено. Тем не менее, местные жители продолжают трудиться, чтобы восстановить прежнюю активность в городе и уничтожить последние следы терроризма.

На первый взгляд может показаться, что в Думе все еще нет никакой коммерческой активности, однако внимательный посетитель может заметить в окрестностях города скопление магазинов, а также рынок скота, где толпятся сотни людей.

В эксклюзивном интервью ФАН местные жители сообщили, что на сегодняшний день ситуация в городе стала гораздо лучше. Люди начали активизироваться и включились в работу после того, как в Думу вошла сирийская правительственная армия.

Отметим, что в данный момент в Восточной Гуте идет сбор урожая пшеницы, объемы которого достигли четырех тысяч тонн.

Напомним, что весной 2018 года подразделения Сирийской арабской армии (САА) установили полный контроль над пригородом Дамаска Восточной Гутой. Это произошло после выхода боевиков с территории города Дума.

Перед началом масштабной операции по зачистке незаконных вооруженных формирований сирийские власти эвакуировали около 140 тысяч местных жителей. Эвакуация прошла при непосредственном участии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Для людей были организованы специальные гуманитарные коридоры.

После выхода мирных жителей САА выбила террористов из Восточной Гуты. Отметим, что джихадисты держали в осаде этот район с начала вооруженного конфликта в Сирии.