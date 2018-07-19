Больше половины украинцев хотят ввести миротворцев в Донбасс

Киев, 19 июля. Более половины жителей Украины поддерживают идею введения в Донбасс миротворцев ООН. Об этом в четверг сообщил научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

«Вопрос введения в Донбасс международного контингента​​​. Мы по всем регионам и по Украине в целом преимущественно имеем позитивное отношение к идее введения международных миротворческих сил. По Украине это 60%», — отметил он.

Кроме того, большинство украинцев считают, что Киев должен искать компромисс с Россией в некоторых вопросах, чтобы закончить войну в Донбассе. А в южных районах страны жители уверены, что украинские власти должны идти на любые уступки ради мира. Население восточных регионов полагает, что Киев должен оставить ДНР и ЛНР в составе страны, но предоставить им особый статус.

Около 20% респондентов из южных регионов также считают, что урегулированию конфликта в Донбассе может способствовать предоставление русскому языку статуса второго государственного и проведение местных выборов.