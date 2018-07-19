Меню
Украина
Больше половины украинцев хотят ввести миротворцев в Донбасс
Украина
Больше половины украинцев хотят ввести миротворцев в Донбасс
Следующая новость
Загрузка...

    Больше половины украинцев хотят ввести миротворцев в Донбасс

    60

    Больше половины украинцев хотят ввести миротворцев в Донбасс

    Киев, 19 июля. Более половины жителей Украины поддерживают идею введения в Донбасс миротворцев ООН. Об этом в четверг сообщил научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

    «Вопрос введения в Донбасс международного контингента​​​. Мы по всем регионам и по Украине в целом преимущественно имеем позитивное отношение к идее введения международных миротворческих сил. По Украине это 60%», — отметил он.

    Кроме того, большинство украинцев считают, что Киев должен искать компромисс с Россией в некоторых вопросах, чтобы закончить войну в Донбассе. А в южных районах страны жители уверены, что украинские власти должны идти на любые уступки ради мира. Население восточных регионов полагает, что Киев должен оставить ДНР и ЛНР в составе страны, но предоставить им особый статус.

    Около 20% респондентов из южных регионов также считают, что урегулированию конфликта в Донбассе может способствовать предоставление русскому языку статуса второго государственного и проведение местных выборов.

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.