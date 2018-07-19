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Украинские спецслужбы поставляли наркотики в ЛНР — глава МВД ЛНР
Украина
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    Украинские спецслужбы поставляли наркотики в ЛНР — глава МВД ЛНР

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    Украинские спецслужбы поставляли наркотики в ЛНР — Глава МВД ЛНРЛуганск, 19 июля.  Глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что украинские спецслужбы поставляли наркотики на территорию ЛНР.

    Он отметил, что спецслужбы нацелены нанести удар по молодежи республики.

    «Эта работа проходит уже не первый год, и уже выявлены некоторые черты преступного подчерка, которые явно указывают на то, что вся система распространения наркотических средств в республике организована спецслужбами Украины», — сообщил он журналистам.

    По его словам, МВД республики выявило два канала поставки амфетамина через станицу Луганская. Она связывает территорию ЛНР с территорией Украины. Корнет отметил, что в МВД располагают фамилиями сотрудников украинских спецслужб, которые ответственны за поставку наркотиков.

    Автор: Денис Коробейников
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