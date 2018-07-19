Глава ВТБ заявил, что в России не ждут от Трампа отмены санкций

Москва, 19 июля. В России не рассчитывают на отмену санкций США, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Как передает Fox News, Костин прокомментировал решение о составлении санкционных списков российских компаний и бизнесменов.

Он назвал внесение своей фамилии в перечень «ошибочным и плохим решением». Костин подчеркнул, что у него нет оснований быть довольным администрацией президента США Дональда Трампа, так как она без всяких на то оснований включила его в «черный список».

Напомним, глава ВТБ Андрей Костин попал в санкционный список США в начале апреля 2018 года. Согласно ограничениям, США заблокировали активы в США и запретили любой бизнес с компаниями в «черном списке» для американских граждан.