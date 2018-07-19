Посол РФ прокомментировал планы Польши разместить бронетанковую дивизию США

Москва, 19 июля. Планы Варшавы разместить на территории Польши бронетанковую дивизию США могут оказать негативное влияние на международную безопасность. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

Ранее власти Польши предложили Вашингтону разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию. При этом Варшава готова взять на себя все расходы по содержанию дивизии, которые составят порядка двух миллиардов долларов​.

«Наше отношение к такого рода инициативам, которые неизменно мотивируются защитой от якобы существующей «российской угрозы», хорошо известно, оно не меняется», — сказал Андреев в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что в действительности у властей Польши нет причин для подобных опасений, отметив, что увеличение вооруженного контингента НАТО и продвижение военной инфраструктуры альянса к границам России противоречат обязательствам, которые ранее взяли на себя страны Запада. Андреев подчеркнул, что дальнейшее продвижение НАТО к границам России обернется серьезным ущербом для международной безопасности, а также будет принято во внимание Москвой.