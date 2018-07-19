Россияне смогут расплатиться картой Mastercard, подмигнув видеокамере на смартфоне

Москва, 19 июля. Россияне смогут оплатить покупки картой Mastercard, подмигнув видеокамере смартфона. Технологию selfie pay международная платежная система планирует протестировать в РФ осенью.

Об этом в четверг рассказал вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстро развивающихся европейских рынков Михаил Федосеев.

«Пилотировать данное решение надеемся в районе ноября этого года», — отметил он, уточнив, что участвовать в эксперименте будут кредитные организации.

Массовое внедрение технологии намечено, по словам Федосеева, на начало 2019 года. Функция будет работать в любом приложении, где пользователи совершают покупки или другие финансовые операции.

Чтобы воспользоваться selfie pay, пользователям нужно будет один раз оставить в соответствующем приложении селфи с морганием. Затем при покупках на смартфоне будет автоматически открываться камера. Для подтверждения покупки необходимо будет подмигнуть.

Ранее сообщалось, что карты Visa и Mastercard оснастят встроенными сканерами для отпечатков пальцев.