Меню
Новости Сирии
Лаврентьев сообщил Ирану о переговорах Путина и Трампа по Сирии
Украина
Больше половины украинцев хотят ввести миротворцев в Донбасс
Следующая новость
Загрузка...

    Лаврентьев сообщил Ирану о переговорах Путина и Трампа по Сирии

    42

    Лаврентьев сообщил Ирану о переговорах Путина и Трампа по Сирии

    Тегеран, 19 июля. Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев проинформировал Иран в ходе визита о прошедших в Хельсинки переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Лаврентьев прибыл с визитом в Тегеран, где у него запланирован ряд встреч с иранскими официальными лицами по сирийской проблематике. Спецпредставитель главы РФ провел переговоры с заместителем секретаря высшего совета безопасности Ирана Саидом Ирвани, передает агентство Fars.

    В ходе беседы, которая продолжалась более двух часов, Лаврентьев сообщил иранскому представителю о прошедших 16 июля переговорах Путина и Трампа в рамках саммита Россия — США.

    Напомним, в ходе переговоров главы двух стран рассмотрели актуальные вопросы мировой повестки, в том числе конфликт в Сирии, а также обсудили развитие двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Подробнее о темах встречи рассказал ранее лидер России.

    О значимости переговоров двух государств в вопросе продвижения сирийского урегулирования заявил ранее постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.