Лаврентьев сообщил Ирану о переговорах Путина и Трампа по Сирии

Тегеран, 19 июля. Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев проинформировал Иран в ходе визита о прошедших в Хельсинки переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Лаврентьев прибыл с визитом в Тегеран, где у него запланирован ряд встреч с иранскими официальными лицами по сирийской проблематике. Спецпредставитель главы РФ провел переговоры с заместителем секретаря высшего совета безопасности Ирана Саидом Ирвани, передает агентство Fars.

В ходе беседы, которая продолжалась более двух часов, Лаврентьев сообщил иранскому представителю о прошедших 16 июля переговорах Путина и Трампа в рамках саммита Россия — США.

Напомним, в ходе переговоров главы двух стран рассмотрели актуальные вопросы мировой повестки, в том числе конфликт в Сирии, а также обсудили развитие двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Подробнее о темах встречи рассказал ранее лидер России.

О значимости переговоров двух государств в вопросе продвижения сирийского урегулирования заявил ранее постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.