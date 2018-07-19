От ЧМ-2018 до родного ЖЭКа: Сергей Марков высоко оценил изменения, произошедшие в Москве

Москва буквально расцвела за последнее время, это особенно ярко показал прошедший чемпионат мира по футболу, но проявляется и в более локальных вопросах, касающихся разных аспектов жизни москвичей, считает политолог, член Общественной палаты России Сергей Марков.

Об этом он рассказал Федеральному агентству новостей.

Политолог начал со своего родного ЖЭКа, отличной работой которого он был приятно поражен, а затем перешел к более глобальным вопросам, связанным с тем, как изменилась Москва в последнее время, в том числе в связи с ЧМ-2018 по футболу.

«Если говорить о чемпионате мира — это было просто великолепно, — отметил Марков. — Вся инфраструктура была прекрасно подготовлена, отелей хватило, транспорта хватило, мусора не было, все вовремя убирали. Все было прекрасно, мегаполис работал просто великолепно».

Похвалил член Общественной палаты и работу полиции, а также всех структур, которые обеспечивали пребывание в Москве миллионов гостей.

По его словам, изменения, произошедшие в Москве, не только привязаны к прошедшему чемпионату — они носят долгосрочный продуманный характер.

«Центр города стал значительно красивее, — отметил Марков. — Строятся новые станции метро, то есть акцент делается на развитии общественного транспорта, это очень правильное и очень точное решение».

Говоря о позитивных изменениях в Москве, политолог подчеркнул, что это происходит в том числе благодаря грамотно выстроенным отношениям между федеральным центром и столичным руководством.

И хотя, по словам политолога, он видит некоторые отдельные недостатки, но в целом оценивает нынешнюю Москву словом «позитив».