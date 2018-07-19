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РФ ожидает разрешения Дании по «Северному потоку — 2» до конца года
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    РФ ожидает разрешения Дании по «Северному потоку — 2» до конца года

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    РФ ожидает разрешения Дании по «Северному потоку — 2» до конца года

    Москва, 19 июля. Россия ожидает, что Дания даст разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море до конца 2018 года. Об этом в четверг сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

    «Мы ожидаем (разрешение) от наших партнеров во втором полугодии 2018 года», — сказал он.

    Новак уточнил, что в настоящее время работа по подготовке к строительству газопровода идет в соответствии с графиком, отсутствие разрешения Копенгагена на сроках не отражается.

    Разрешение на прокладку российского газопровода «Северный поток — 2» уже дали Германия, Финляндия и Швеция. Дания является последней страной, которая еще не выдала разрешение.

    Ранее в Nord Stream 2 AG сообщили, что строительство газопровода может начаться уже этим летом. В том случае, если Дания не даст разрешение, «Северный поток — 2» проложат по альтернативному маршруту.

    Автор: Василий Котов
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