Москва, 19 июля. Россия ожидает, что Дания даст разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море до конца 2018 года. Об этом в четверг сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Мы ожидаем (разрешение) от наших партнеров во втором полугодии 2018 года», — сказал он.

Новак уточнил, что в настоящее время работа по подготовке к строительству газопровода идет в соответствии с графиком, отсутствие разрешения Копенгагена на сроках не отражается.

Разрешение на прокладку российского газопровода «Северный поток — 2» уже дали Германия, Финляндия и Швеция. Дания является последней страной, которая еще не выдала разрешение.

Ранее в Nord Stream 2 AG сообщили, что строительство газопровода может начаться уже этим летом. В том случае, если Дания не даст разрешение, «Северный поток — 2» проложат по альтернативному маршруту.