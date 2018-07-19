Госдума в первом чтении одобрила законопроект об изменениях в пенсионной системе

Москва, 19 июля. Государственная дума России в четверг в первом чтении одобрила предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

В заседании участвовали 430 депутатов — за проголосовали 327 парламентариев, против — 102. Одобрение проекта в первом чтении уточняет базисные нормы.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что теперь будут обсуждаться поправки к законопроекту, при этом на эти цели будет выделен не один месяц, как это бывает обычно, а более двух. Содержательную часть законопроекта будут рассматривать во втором чтении. Оно пройдет уже в рамках осенней сессии.

Напомним, проект реформы предусматривает постепенное увеличение сроков выхода россиян на пенсию. Предполагается, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет.

Изменение законодательства призвано повысить качество жизни российских пенсионеров. В Минфине РФ отметили, что реформа позволит уже через шесть лет повысить выплаты пенсионерам на 35%. Роста налоговых и социальных сборов при этом не будет.