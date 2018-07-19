Захарова: РФ заинтересована в восстановлении отношений с Грузией

Тбилиси, 19 июля. Россия заинтересована в полномасштабном восстановлении добрососедских отношений с Грузией, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Это соответствует коренным интересам народов наших стран, и с российской стороны никаких препятствий нет, прогресс нормализации зависит исключительно от политической воли и реализма», — сказала Захарова в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2».

Дипломат добавила, что санкционный список грузинской стороны «Отхозория – Татунашвили» никак не повлияет на отношения с РФ. Список, так же как и «трагические инциденты, которые произошли с гражданами», не имеет связи с российской стороной, отметила Захарова.

«Это решение конфронтационное и провокационное», — заключила представитель МИД РФ.

Напомним, дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны грузинской стороной в 2008 году. С 2012 года стороны проводят регулярные встречи для налаживания взаимоотношений. Страны не раз заявляли о положительных результатах встреч в плане восстановления и развития сотрудничества в различных сферах.

Ранее Захарова заявила, что вступление Грузии в НАТО будет иметь свои последствия.