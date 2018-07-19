Меню
Политика
Захарова: РФ заинтересована в восстановлении отношений с Грузией
Украина
Больше половины украинцев хотят ввести миротворцев в Донбасс
Следующая новость
Загрузка...

    Захарова: РФ заинтересована в восстановлении отношений с Грузией

    61

    Захарова: РФ заинтересована в восстановлении отношений с Грузией

    Тбилиси, 19 июля. Россия заинтересована в полномасштабном восстановлении добрососедских отношений с Грузией, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

    «Это соответствует коренным интересам народов наших стран, и с российской стороны никаких препятствий нет, прогресс нормализации зависит исключительно от политической воли и реализма», — сказала Захарова в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2».

    Дипломат добавила, что санкционный список грузинской стороны «Отхозория – Татунашвили» никак не повлияет на отношения с РФ. Список, так же как и «трагические инциденты, которые произошли с гражданами», не имеет связи с российской стороной, отметила Захарова.

    «Это решение конфронтационное и провокационное», — заключила представитель МИД РФ.

    Напомним, дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны грузинской стороной в 2008 году. С 2012 года стороны проводят регулярные встречи для налаживания взаимоотношений. Страны не раз заявляли о положительных результатах встреч в плане восстановления и развития сотрудничества в различных сферах.

    Ранее Захарова заявила, что вступление Грузии в НАТО будет иметь свои последствия.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.