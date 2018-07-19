Бельгийский депутат о помощи сирийским беженцам: Россия делает то, чем должны заниматься мы

Брюссель, 19 июля. Россия, в отличие от Европейского союза, эффективно решает проблему сирийских беженцев. Об этом рассказал депутат федерального парламента Бельгии Филип Девинтер.

Как отметил парламентарий от правой партии «Фламандский интерес», Европа бездействует относительно проблемы беженцев из Сирии. По его словам, ЕС должен быть признателен Москве за то, что она боролась с террористами в Сирийской Арабской Республике, а теперь обеспечивает возвращение сирийцев домой.

«Россия делает то, чем должны заниматься мы», — подчеркнул бельгийский депутат, говоря о помощи сирийским беженцам.

Как пишет РИА Новости, Россия решает те проблемы, которые больше касаются Евросоюза, а не ее. Напомним, российское министерство обороны ранее сообщило, что в Сирии создан центр приема, распределения и размещения беженцев. Он будет курировать вопросы доставки гуманитарных грузов в Сирию, а также содействовать возвращению жителей Сирии в свои дома.