Розенбаум ответил «желтопузым газетам»: Прекрасно себя чувствую

Москва, 19 июля. Певец Александр Розенбаум опроверг слухи о том, что он болен раком.

Артист разъяснил распространенное СМИ сообщение о том, что у него якобы выявили рак. Он подчеркнул, что никогда не опускался до того, чтобы опровергать «желтопузые газеты». Однако в данном случае Розенбаум решил успокоить своих поклонников и рассказал правду о своем здоровье.

«Жив, здоров, прекрасно себя чувствую, — написал он на своей странице в Instagram. — На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу».

Ранее певец и депутат Иосиф Кобзон заявил что в клинику, где он лечился от онкологии, обращался за помощью и Розенбаум.