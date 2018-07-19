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Розенбаум ответил «желтопузым газетам»: Прекрасно себя чувствую
Украина
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    Розенбаум ответил «желтопузым газетам»: Прекрасно себя чувствую

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    Розенбаум ответил «желтопузым газетам»: Прекрасно себя чувствую

    Москва, 19 июля. Певец Александр Розенбаум опроверг слухи о том, что он болен раком.

    Артист разъяснил распространенное СМИ сообщение о том, что у него якобы выявили рак. Он подчеркнул, что никогда не опускался до того, чтобы опровергать «желтопузые газеты». Однако в данном случае Розенбаум решил успокоить своих поклонников и рассказал правду о своем здоровье.

    «Жив, здоров, прекрасно себя чувствую, — написал он на своей странице в Instagram.  — На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу».

    Ранее певец и депутат Иосиф Кобзон заявил что в клинику, где он лечился от онкологии, обращался за помощью и Розенбаум.

    Автор: Катерина Иванова
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