Розенбаум ответил «желтопузым газетам»: Прекрасно себя чувствую

Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу.

