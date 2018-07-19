Вице-премьер Украины потребовал обеспечить безопасность на праздновании крещения Руси

Киев, 19 июля. Вице-премьер Украины Павел Розенко потребовал обеспечить безопасность украинцам во время празднования 1030-летия так называемого «крещения Киевской Руси-Украины».

Украинский вице-премьер отметил, что ряд общественных и религиозных организаций на территории страны, среди которых и непризнанные мировым православием Украинская православная церквь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церквь, намерены провести массовые мероприятия 28 июля.

«Я поручаю правоохранительным органам, и обращаю на это внимание МВД и Нацполиции, гарантировать безопасность гражданам во время проведения этих мероприятий», — потребовал Розенко.

28 июля в России празднуют День крещения Руси. На Украине этот праздник переименовали в празднование «крещения Киевской Руси-Украины».

Ранее украинские СМИ сообщили, как президент Украины Петр Порошенко присвоил себе деньги, предназначенные Вселенскому патриарху.