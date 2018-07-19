Пейзаж после битвы: эксперты не услышали ничего нового на саммите НАТО

Ничего нового на саммите НАТО не было услышано. К такому выводу пришли участники круглого стола, состоявшегося на базе МИА «Россия сегодня» и посвященного анализу итогов 29-й встречи глав государств и глав правительств стран — участниц Североатлантического альянса (11–12 июля, Брюссель).

Саммит был окружен атмосферой скандала. Ведь еще до его начала президент США Дональд Трамп критиковал европейских участников НАТО за недостаточный финансовый вклад в бюджет организации. И хотя во время проведения саммита Трамп предпринял несколько резких шагов, — в том числе допустил выход США из Североатлантического альянса, если европейские страны не нарастят расходы на оборону до 2% от национальных бюджетов, — когда страсти улеглись, эксперты сошлись во мнении, что ничего сверхъестественного на встрече так и не произошло.

Так, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Данилов уверен, что повестка саммита не предполагала никаких долгосрочных решений, а вопрос сдерживания России остался объединяющим фактором.

«На саммите не было принято никаких долгосрочных решений, а вопрос сдерживания России остался фактором, обеспечивающим единство НАТО: во всех коммюнике по итогам встречи Россия продолжает оставаться «страной-агрессором»… Саммит был скорее техническим: не менялся ни привычный список тем, ни общая повестка», — также добавил эксперт.

Отношения НАТО с Россией вряд ли изменятся в ближайшее время, несмотря на взаимные усилия по деэскалации напряженности, отметил Андрей Кортунов, генеральный директор РСМД.

«Европейские страны на переговорах акцентируют внимание на мелких, незначимых вопросах, имеющих абсолютно формальный характер, тогда как в интересах России — договариваться о чем-то глобальном и крупном: в этом и кроется наше главное различие, мешающее конструктивному диалогу», — утверждает он.

Также Кортунов согласился с Даниловым в том, что не нужно переоценивать значение принятых на саммите НАТО документов — это не более чем «пейзаж после битвы, результат сложного процесса бюрократического согласования».

В то же время, несмотря на существенные разногласия, подчеркнул Кортунов, у России и НАТО по-прежнему есть три сферы, где их интересы пересекаются: обе стороны заинтересованы в том, чтобы избежать крупномасштабного конфликта в Европе, предотвратить гонку вооружений и «оставить дверь открытой» для нормализации отношений в будущем.

Директор Европейского сообщества лидеров ELN Адам Томсон ответил на вопрос корреспондента информационного агентства USA Really о том, как скорый переход к концепции «Европы двух скоростей» и фактическому прекращению финансирования и субсидирования стран Восточной Европы со стороны традиционно развитых стран континента отразится на военном бюджете этих государств.

«Многие страны Европы уже долгое время задумывались над повышением расходов на оборону — еще задолго до ставшего резонансным заявления Дональда Трампа, — поясняет Томсон. — Это связано в первую очередь с необходимостью обеспечить безопасность по всему «периметру» Старого Света, однако немалую роль здесь сыграло и неприятие позиции России по Крыму, Украине и Сирии. По сути, этот вопрос прорабатывался еще с 2014 года. Как бы то ни было, я с оптимизмом смотрю в будущее и считаю, что у России и НАТО остается немало возможностей для налаживания диалога».

Таким образом, все три присутствовавших на круглом столе эксперта — как из России, так и из Великобритании — сошлись во мнении, что заявления Трампа не привели к «революционным» преобразованиям в НАТО, несмотря на то что сразу же после его слов ситуация выглядела крайне напряженной.

Основные геополитические векторы НАТО остаются без изменений.