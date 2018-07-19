«Надежда на корабли НАТО»: в Киеве признали, что у Украины нет ВМС

Киев, 19 июля. Военные корабли НАТО в Черном море являются «единственной надеждой» Украины, поскольку своих ВМС у страны нет, заявил общественник, эксперт по морской активности Андрей Клименко.

По его словам, корабли НАТО защищают Украину от некой «российской агрессии» и исключают якобы существующую возможность высадки российского десанта в Одессе и Мариуполе. Клименко рассказал, что после воссоединения Крыма с Россией «чувствует себя спокойно», когда в море присутствует британский, французский или американский фрегат или ракетный эсминец.

Активное и постоянное присутствие военных кораблей НАТО эксперта не смутило. Клименко сообщил, что в настоящее время альянс проводит военные учения с шестью мощными кораблями в Болгарии, а военные корабли НАТО практически не покидают Черное море. В то же время он признал, что своих кораблей у Украины нет.

«Мы должны понимать — пока мы не отстроим ВМС свои, у нас на море единственная надежда — постоянное присутствие военных кораблей НАТО», — заявил Клименко в эфире интернет-канала UMN.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 95% местных жителей. Однако Украина и ряд западных государств результатов народного волеизъявления не признает.

Несмотря на то, что Крым стал частью РФ демократическим путем, Запад продолжает бездоказательно обвинять Москву в некой «российской агрессии». При этом, как неоднократно отмечал МИД РФ, зачастую такие обвинения служат предлогом для размещения вблизи границы РФ военной техники НАТО.