Гатилов: Саммит РФ — США играет позитивную роль в сирийском урегулировании

Москва, 19 июля. Прошедшая в рамках саммита Россия — США встреча лидеров двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа играет важную роль для продвижения сирийского урегулирования. Об этом заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

В ходе совещания российских послов в министерстве иностранных дел РФ Гатилов ответил на вопрос журналистов о значении переговоров президентов двух стран в вопросе урегулирования конфликта в Сирии.

«Я считаю, что в целом факт саммита играет позитивную роль в сирийском урегулировании, поскольку эта тема была одной из ключевых на переговорах», — отметил дипломат.

Гатилов напомнил, что 30 и 31 июля пройдут встречи по Сирии в астанинском формате, в рамках которых состоятся консультации со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Стоит отметить, что многие эксперты, в том числе посол России в Сирии Александр Кинщак, признали астанинский формат наиболее эффективным, он хорошо зарекомендовал себя.

Напомним, по итогам встречи президента РФ с американским коллегой, которая прошла 16 июля в Хельсинки, глава Белого дома заявил, что позиции Соединенных Штатов и России по ситуации в Сирии расходятся не так уж сильно.

В то же время посол РФ в сирийском государстве отметил, что Россия и Соединенные Штаты могли бы многое сделать совместными усилиями для возвращения государства к мирной жизни.